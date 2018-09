Piłkarze i kibice pod wrażeniem występu 7-latki. Ten śpiew przejdzie do historii

L.A. Galaxy i Seattle Sounders zmierzyli się w niedzielę w ramach MLS, czyli amerykańskiej najwyższej ligi rozgrywkowej. Choć w zmaganiach klubowych na całym świecie rzadko zdarza się, by przed meczem śpiewano hymn narodowy, to Amerykanie starają się kultywować tę tradycję. Gospodarzem spotkania był klub z Los Angeles. Na kilka dni przed starciem władze L.A. Galaxy ogłosiły, że w ramach konkursu wyłoniono wykonawcę hymnu narodowego. Casting przeprowadzono w mediach społecznościowych i była to pierwsza tego typu inicjatywa klubu. Już wówczas jury oczarowała 7-letnia Malea Emma Tjandrawidjaja.

Zlatan wybrał ją na MVP meczu

Dziewczynka zaśpiewała przed meczem L.A. Galaxy z Seattle Sounders i jej wykonanie z pewnością przejdzie do historii. Potężny głos 7-latki wybrzmiał na stadionie, a kibice raz po raz reagowali oklaskami. Występ dziewczynki docenili m.in. piłkarze. Zlatan Ibrahimovic występujący w barwach klubu z Los Angeles napisał na Twitterze, że graczem meczu została właśnie Malea Emma. Drużynie z Seatlle także spodobało się wykonanie dziewczynki, o czym poinformowali w mediach społecznościowych.

W rozmowie z ABC News 7-latka, która ma indonezyjskie korzenie stwierdziła, że „wiedziała, że śpiewając nie może popełnić błędu, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa pieśń dla Ameryki” . Malea Emma śpiewa odkąd ukończyła pierwszy rok życia, a lekcji udziela jej tata. Przed niedzielnym występem ćwiczyła śpiewając do... lampy.

