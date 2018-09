Konkurs dla odważnych. Uczestnicy spędzą 30 godzin w trumnie

Jak podaje „The Independent”, park rozrywki Six Flags w amerykańskim Saint Louis, przygotował nową atrakcję. Nie jest to jednak przerażająca kolejka górska czy kolejny gabinet luster, a... trumna. Sześciu ochotników może sprawdzić swoją wytrzymałość psychiczną i fizyczną, spędzając w trumnie 30 godzin. Konkurs rozpocznie się o godz. 13 w sobotę 13 października i potrwa do godz. 19 następnego dnia. Organizatorzy przygotowali szereg udogodnień.

Warunki konkursu

Na ochotników czekają darmowe posiłki, przekąski oraz napoje. Ponadto co godzinę będą mogli skorzystać z sześciominutowej przerwy na toaletę. W trumnach zostaną zamontowane stacje ładowania telefonu, dzięki czemu uczestnicy rywalizacji będą mogli podłączyć urządzenia elektroniczne i korzystając z nich, umilić czas spędzony w zamknięciu. Mogą także przynieść własne poduszki, śpiwory i koce, by zapewnić sobie wygodę.

Co się stanie, jeśli kilka uczestników przetrwa 30 godzin w trumnie? Wówczas organizatorzy rozlosują wśród nich zwycięzcę, który zgarnie 300 dolarów, dwa karnety z dostępem do parku na następny rok oraz inne upominki. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia swojego uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia. Wśród kandydatów zostanie wybranych sześć osób, które wezmą udział w konkursie.

