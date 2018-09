Samolot nie trafił w pas startowy. Musiał lądować na lagunie

Podczas lotu pomylił drzwi ewakuacyjne z tymi od toalety...

Na pokładzie samolotu należącego do linii GoAir doszło do wybuchu paniki po tym, jak jeden z pasażerów usiłował otworzyć drzwi ewakuacyjne. Okazało się, że mężczyzna pomylił je z wejściem do toalety.