Trzęsienie ziemi i tsunami w Indonezji. 400 ofiar, kilkuset rannych

Włochy. Polak wtargnął do kościoła, zniszczył figurę i groził zakonnicy

Włoskie media informują, że Polak wtargnął do kościoła Santo Spirito in Sassia, dokonał tam licznych zniszczeń i zagroził zakonnicy, która usiłowała go powstrzymać. Mężczyzna został już zatrzymany przez karabinierów.