Pracownik McDonald's chciał otruć policjanta? Do napoju dodał środek czyszczący

Trevor Hockaday usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Jak podaje stacja Fox News, 12 września policjant z hrabstwa Allen w Kansas zajechał do restauracji McDonald's, w której pracował 22-latek. Policjant odebrał swoje zamówienie i wypił zakupiony napój. Krótko po tym, zaczął skarżyć się na objawy grypopodobne.

Dwa tygodnie później Hockaday sam zgłosił się na policję. Zeznał, że do napoju mundurowego dodał „cztery małe porcje” środka, używanego m.in. do czyszczenia lady w restauracji. – W dzisiejszych czasach my, jako organ ścigania, ale także zwykli obywatele mamy wystarczająco dużo rzeczy, o które musimy się martwić. Wybraliśmy taką pracę, żeby służyć i chronić. Od teraz moi ludzie będą bardziej ostrożni – powiedział szeryf Bryan Murphy.

Jeśli Hockaday zostanie skazany za zarzucane mu przestępstwo, może trafić do więzienia nawet na 20 lat. Szef oskarżonego w oświadczeniu poinformował, że sieć McDonald's współpracuje z władzami ws. incydentu, do którego doszło w jednym z lokali.