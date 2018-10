„Nigdy nie widziałem takiego giganta”. Nurek chwali się połowem

Swoim połowem mężczyzna pochwalił się na Facebooku. Na ogromnego kraba natrafił podczas nurkowania w wodach okalających Wielką Brytanię. Zwierzę samo zbliżyło się do niego, a Ibby zauważył wówczas, że jego odnóża są zaplątane w starą rybacką sieć. Nurek postanowił wydobyć kraba, żeby go oswobodzić, a przy okazji wykonał niezwykłemu okazowi kilka zdjęć. – To największy krab, jakiego kiedykolwiek znalazłem. Nurkowałem w różnych miejscach, ale nigdy nie widziałem takiego giganta" – relacjonował mężczyzna.

Jak dodał, jego zdaniem zwierzę może mieć około 50-60 lat. Nurek zaznaczył, że wypuścił kraba na wolność. Podkreślił jednak, że zwierzę nie miałoby większych szans bez jego interwencji. „Plastik naprawdę zabija nasze oceany” – napisał na Facebooku. W rozmowie z mediami zaznaczył, że podczas nurkowania często spotyka morskie stworzenia zaplątane w stare rybackie sieci, reklamówki i inne kawałki plastiku.

