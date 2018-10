Gwiazdor filmów porno Kyle Dean nie żyje. Miał 21 lat

Wiadomo, że Brandon Chrisan pochodzący z Austin w Teksasie, zmarł 28 września. Mężczyzna wielokrotnie aresztowany był za narkotyki i włamania. W wieku 17 lat trafił do więzienia za kradzieże samochodów. Media donoszą, że często prosił swoich fanów o pomoc finansową – od opłacania Ubera po kupowanie rzeczy umieszczonych w „liście życzeń” w serwisie Amazon. Policja potwierdziła też, że był on zatrzymywany w związku z posiadaniem marihuany i leku Xanax.

W sieci pojawił się nekrolog Chrisana. „Uwielbiał grać w piłkę i trenować swoje ciało. Przez cztery lata grał w piłkę nożną w drużynie East Manatee Bulldogs Pop Warner i grał w drużynie futbolowej Braden River Freshman” – czytamy. Podano też, że w wieku 17 lat zajął 4. miejsce w prestiżowym konkursie Adult Physiqye Competition. Zamiast kwiatów, rodzina prosi o darowizny na The Pinnacle Academy. To szkoła, do której uczęszcza młodszy, autystyczny brat 21-latka. „Miał z nim bardzo bliski kontakt” – podkreślono.

Jakiś czas temu Chrisan usunął wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych.

