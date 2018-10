Hilary Clinton skrytykowała władze kilku państw. Jest wśród nich Polska

Jak podaje „The Guardian”, Hilary Clinton przemawiała na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 70. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka skrytykowała brytyjską Partię Konserwatywną. W ubiegłym miesiącu torysi zasiadający w Parlamencie Europejskim zagłosowali przeciwko nałożeniu sankcji na rząd Węgier. Przypomnijmy, rząd Victora Orbana był oskarżany o ograniczanie niezależności sądownictwa i kontrolę nad mediami, a także o działania korupcyjne. Clinton odnosząc się do głosowania stwierdziła, że „torysi przeszli długą drogą od partii Churchilla i Thatcher” .

Krytyka rządów

Podczas przemówienia była sekretarz stanu wyraziła zaniepokojenie atakami na prawa człowieka na całym świecie i stwierdziła, że kraje takie jak Węgry czy Turcja nie są prawdziwymi demokracjami. Przyrównała także obecne podziały i konflikty do sytuacji po II wojnie światowej, krytykując przy tym Władimira Putina, Xi Jinpinga oraz władze w Polsce, Egipcie i na Filipinach.