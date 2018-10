Krym. Znany sprawca ataku na szkołę w Kerczu. Co wiemy o 18-latku?

Komitet Śledczy Rosji poinformował, że napastnik, który otworzył w środę ogien do uczniów szkoły w Kerczu na Krymie, to 18-letni Władisław Roslakow. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać, że nastolatek wchodzi do szkoły, trzymając w rękach karabin.