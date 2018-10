Indie. Pociąg wjechał w ludzi. Kilkadziesiąt osób nie żyje

Na północy Indii w mieście Amritsar w stanie Pendżab doszło do katastrofy kolejowej. Pociąg wjechał w ludzi. Portal India Today podaje, że liczba ofiar śmiertelnych i rannych wciąż nie jest znana. Ze wstępnych ustaleń wynika, że liczba ofiar to od 30 do 60 osób. Co więcej wraz z upływem czasu tragiczny bilans może się pogarszać. Sytuacja jest dynamiczna.

Media informują, że na miejscu zdarzenia zostały wystrzelone fajerwerki, które zagłuszyły odgłosy zbliżającego się z ogromną prędkością pociągu jadącego z Pathankot. Co więcej, unoszący się dym skutecznie ograniczał widoczność. Ludzie nie byli świadomi zagrożenia.

