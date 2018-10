Pożar pociągu w Niemczech. Ewakuowano ponad 500 pasażerów

Informację o pożarze pociągu przekazał między innymi portal ABC News. Powołując się na doniesienia niemieckich władz podano, że pociąg ICE podróżujący z Frankfurtu do Kolonii, nagle stanął w płomieniach. Miało to miejsce w piątek nad ranem, w pobliżu miasta Dierdorf. Jak przypominają media, jest to często uczęszczana przez pociągi trasa.

Zamknięty odcinek kolejowy, utrudnienia na autostradzie

Na miejsce wezwano służby ratunkowe, które ewakuowały wszystkich pasażerów. Było to w sumie ponad 500 podróżujących. Lekkie obrażenia odniosło pięć osób. Na trasie powstały opóźnienia, a operator kolei Deutsche Bahn podjął decyzję o zamknięciu odcinka między Siegburgiem a Montbaur i skierowaniu pociągów na objazdy.

Z problemami mogą spotkać się także kierowcy korzystający z pobliskiego odcinka autostrady. Ze względu na unoszący się dym i związaną z tym ograniczoną widoczność, na pewien czas wyłączono z użytku fragment A3. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do pożaru. W sprawie zostanie wszczęte dochodzenie.

