36-latka pokazuje, jak zmieniło się jej ciało po urodzeniu trojaczków

36-letnia Maria zgromadziła na swoim Instagramie ponad 229 tysięcy obserwujących. Internautów ujęła jej szczerość w opisywaniu tego, jak to jest spodziewać się trojaczków. Niedawno kobieta pokazała kolaż, na którym widać, jak zmieniało się jej ciało podczas ciąży. Przyznaje, że to „dziwne”, że jej brzuch wystawać może tak daleko bez żadnego wsparcia i „nie upadać”. „Jaka to była podróż! Przez ogromny szok dotyczący tego, że będziemy mieć trójkę dzieci do reakcji ludzi, licznych kontroli, wszystkich przygotowań i planowania tego zmieniającego życie wydarzenia. Nie ma niczego bardziej niesamowitego” – zaznacza. „Ciesze się, że zrobiliśmy te zdjęcia, ponieważ ten kolaż pokazuje, jak bardzo ciało potrafi się zmienić. Dla mnie też to dziwne, że mam tak duży brzuch, wystający tak daleko, a jednak nieupadający” – żartowała.

Teraz, gdy dzieci przyszły na świat, 36-latka pokazuje na Instagramie, jak wygląda jej ciało po ciąży. „4 tygodnie po urodzeniu moich trojaczków. Nadal mam dziwnie wiszący brzuch i jestem trochę zaskoczona, że się on nie zmniejszył. Jestem rozczarowana i nie jestem zbyt szczęśliwa, dzieląc się tym zdjęciem” – przyznaje kobieta. „Jeżeli chodzi o pozytywne aspekty – nie boli mnie już blizna, a przez ostatnie dni znów poczułam się sobą – z wyjątkiem tego ciężkiego, obwisłego brzucha” – dodaje.

Czytaj także:

Sieć pubów rekrutuje do pracy marzeń. Zarabiaj na piciu piwa