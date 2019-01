Spędza całe dnie szukając „skarbów” na plażach. Oto niektóre z jej zdobyczy

Na Instagramie ma ponad 9 tysięcy obserwujących. Ostatnio zaczęła się dzielić nie tylko gotowymi przedmiotami, które tworzy z muszelek, szkiełek i kamyków, ale też innymi „skarbami” , jakie udaje jej się znaleźć na plażach. – Jednym z moich największych zdobyczy jest 200-letnia, nieuszkodzona butelka Maraschino z Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Po jej odnalezieniu zwróciłam ją do Pałacu Cosmacendi, gdzie obecnie jest muzeum szkła, a niegdyś żył sam twórca butelki – opowiada. – Do tej pory nie było dowodów na to, że ta butelka kiedykolwiek istniała – dodaje.

Jak mówi, jej biżuterię wyróżnia to, że używa fragmentów historii, które czynią ją wyjątkową. W naszej galerii zebraliśmy największe „skarby” znalezione na plażach przez Marinę Mlacic.