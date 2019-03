Członkowie zespołu Her's zginęli w wypadku samochodowym. Byli w trasie koncertowej po USA

Wytwórnia, która reprezentowała zespół podała, że w wypadku zginął także kierownik trasy koncertowej Trevor Engelbrektson.

Zaledwie kilka dni temu zespół pojawił się w programie BBC Music Introducing. Grupa już po raz drugi koncertowała w Ameryce Północnej – tym razem z okazji wydania debiutanckiego albumu „Invitation to Her's” . W ramach trasy zaplanowano 19 koncertów.

„Ich energia, żywiołowość i talent, to była nasza etykieta. Za każdym razem, gdy przychodzili do biura, było to dla nas podniecające doświadczenie. Stwierdzenie, że byli sobie bliscy, byłoby niedopowiedzeniem. Kochali się jak bracia. Muzycznie Her's było zadziwiające. Łączyli melodię, zabawę i rozrywkę ze złożonością i wyrafinowaniem (...) Świat był u ich stóp. Wszyscy tutaj jesteśmy przytłoczeni i zrozpaczeni. Straciliśmy przyjaciół, a świat stracił ich talent. Nasze modlitwy i myśli są z rodzinami Stephena, Auduna i Trevora. Prosimy, uszanujcie ich prywatność w tym niezwykle trudnym czasie” – podała wytwórnia Heist or Hit w oświadczeniu.

Czytaj także:

Modelka cierpi na raka, w sieci zbiera pieniądze na leczenie. Jej mąż występował m.in. ze Slashem