Eksperyment czy oszustwo? Nastolatek udowodnił, jak łatwo można nabrać internautów

19-letni Byron Denton jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Brytyjczyk prowadzi swój profil na Instagramie, który obserwuje ponad 70 tysięcy internautów, ma także własny kanał w serwisie Youtube oraz profil na Facebooku. Byron Denton publikuje głównie zdjęcia z podróży, spotkań z przyjaciółmi oraz niekiedy własne stylizacje.

Nastolatek postanowił pokazać, jak łatwo można nabrać internautów. Przez kilka dni udawał osobę wyjątkowo zamożną. Przerabiał fotografie za pomocą programów graficznych – zrobił sobie zdjęcie na kanapie, a następnie wkleił je na tło prywatnego odrzutowca. Przerobił także fotografię Jadena Smitha wychodzącego z butiku Louis Vuitton. Na każdym z publikowanych zdjęć oznaczał luksusowe marki m.in. Balenciagę. W efkecie liczba polubień na jego profilu znacząco wzrosła. Jest kilkukrotnie większa niż w przypadku pozostałych publikowanych postów. Aby zwiększyć "popularność", nastolatek kręćił także filmiki, na których pokazywał, że jest rzekomo niezwykle bogaty. Na koniec "projektu" nakręcił filmik, w któym wyjaśnił, co miał na celu ten eksperyment. – Chciałem wam pokazać, jak łatwo można nabrać internautów. Zastanówcie się następnym razem, czy to, co widzicie na ekranie waszego smartfona to na pewno prawda. Nie wierzcie ślepo we wszystko, co jest w sieci – tłumaczył.

Na 19-latka spadła fala krytyki. Cześć obserwatorów oskarżyła go o celowe oszustwo, dzięki któremu chciał zdobyć popularność.

