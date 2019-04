Zgwałcona 12-latka urodziła dziecko. Jej stan jest krytyczny

O zdarzeniu poinformował serwis India Today. Nauczyciele ze szkoły, do której chodziła 12-latka, kilka miesięcy temu zauważyli, że brzuch uczennicy znacznie się zaokrąglił. Dyrekcja wezwała matkę dziewczynki, która udała się z córką do lekarza. Tam wyszło na jaw, że nastolatka jest w ciąży. Śledztwo wykazało, że 12-latka była regularnie gwałcona przez ojczyma, który stosował wobec niej także przemoc fizyczną. Mężczyzna robił to podczas pijackich ekscesów, jakie urządzał pod nieobecność matki dziewczynki.

Ojczym przyznał się do winy

Dziewczynka od momentu badań znajdowała się pod opieką lekarzy, a kilka dni temu trafiła do szpitala w Chandigarh, gdzie lekarze przeprowadzili we wtorek cesarskie cięcie. Po zabiegu stan 12-latki znacznie się pogorszył, a obecnie jest określany jako krytyczny. Jej dziecko prawdopodobnie zostanie oddane do adopcji. Ojczym nastolatki został już zatrzymany przez policję po tym, jak sprawę oficjalnie zgłosiła matka 12-latki. Mężczyzna przyznał, że po pijaku gwałcił dziewczynę.

