Kościół przerobiono na dom. Teraz jest na sprzedaż

Niecodzienną ofertę opublikowała agencja Unique Property Company. Kościół przerobiony na dom znajduje się w Grazely leżącym na południu Anglii. Projektanci zadbali o to, by posiadłość zadowoliła najbardziej wymagających klientów. Wnętrza byłej świątyni zaadaptowano tak, że nowi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji pięć sypialni, dużą jadalnię oraz nowoczesną kuchnię wyposażoną w szereg sprzętów.

Świątynia z XIX wieku

Potencjalny nabywca będzie musiał jednak głęboko sięgnąć do kieszeni, ponieważ oferta opiewa na 1,9 mln funtów. Zdaniem autorów oferty, jest to cena warta tego miejsca. Na swojej stronie internetowej wyjaśnili, że kościół został wybudowany około 1850 roku, a w pobliżu znajduje się „urocza wioska”. „To miejsce może być nie tylko wyjątkowym domem rodzinnym czy letniskowym, ale także posiadłością, którą można wynająć” – napisała agencja. W byłym kościele znajdują się trzy piętra. Oprócz sypialni zadbano także o przebieralnię, pomieszczenia gospodarcze czy nawet... salę kinową.

