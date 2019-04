Politycy komentują pożar katedry Notre Dame. „Cóż to za smutny spektakl”, „Nasza europejska cywilizacja bezpowrotnie ginie”

„Katedrę Notre-Dame opanowały płomienie. To wielkie emocje dla całego narodu. Myślami jestem ze wszystkimi katolikami i wszystkimi Francuzami. Jak wszyscy moi rodacy, jestem dziś pełen smutku, widząc, jak płonie symbol naszej tożsamości” – podkreślił przywódca Francji Emmanuel Macron.

„Minuta po minucie śledzę pożar, który trawi katedrę Notre-Dame. To miejsce, które należy do całej ludzkości. Cóż to za smutny spektakl. Cóż za smutek. Podzielam emocje narodu francuskiego, który jest częścią narodu europejskiego” – napisał szef KE Jean-Claude Juncker. „Wszyscy jesteśmy dziś z Paryżanami” – dodał Donald Tusk.

Wielu polityków m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, były prezydent Lech Wałęsa czy ambasador USA wyraziło solidarność z władzami i społeczeństwem Francji.

Inni, tak jak Donald Trump, mieli parę rad dla strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. „To straszne widzieć tak ogromny pożar w Notre Dame w Paryżu. Być może należy użyć latających cystern i gasić ją z powietrza. Trzeba działać szybko” – stwierdził przywódca USA.

Europoseł Jacek Saryusz-Wolski zwrócił uwagę na pewien „polski” element we wnętrzu katedry.

Część komentatorów twierdzi, że pożar katedry jest niezwykle symboliczny. – To jest w pewnym sensie znak czasów. To jest wielka strata, bo tam dosłownie kilka miesięcy temu została otworzona polska kaplica, przez Janka Dziedziczaka, byłego wiceministra spraw zagranicznych. To jest takie symboliczne. To jest wielki dramat, wielka strata kultury chrześcijańskiej, dziedzictwa europejskiego, tak jak dzisiaj Francja stała się państwem laickim. Francja kiedyś była córką Kościoła, jednym z najbardziej katolickich państw. Dzisiaj jest państwem laickim. To jest pewien symbol, wielka strata – powiedział w rozmowie z TVN24 Bartosz Kownacki.

W podobnym tonie wypowiedziała się Krystyna Pawłowicz. „Diabelstwo...Ginie 800-letnia gotycka Katedra Notre Dame w Paryżu trawioną potężnym ogniem....We Francji już niemal co dzień albo burzą kolejne stare katolickie kościoły albo przekazują je muzułmanom lub na galerie handlowe...Nasza europejska cywilizacja bezpowrotnie ginie”... – stwierdziła posłanka.

Co wydarzyło się w Paryżu?

Katedra Notre Dame, której budowę rozpoczęto w 1163 r., jest jednym z symboli Francji i należy do najchętniej odwiedzanych zabytków w na świecie. każdego dnia odwiedza ją średnio 30 tysięcy turystów. Pożar w jednej z najsłynniejszych budowli na świecie zszokował opinię publiczną. Francuskie media podają, że ogień pojawił się najpierw na strychu budowli, a następnie rozprzestrzenił się na pozostałą część dachu. Na miejscu pracuje ponad 400 strażaków. Z informacji „Le Figaro” wynika, że runęła objęta ogniem iglica świątyni oraz jej dach. Dowódca paryskiej straży pożarnej potwierdził w rozmowie z AFP, że udało się uratować najcenniejsze dzieła sztuki. – Staramy się opanować pożar. Walczymy o każdy centymetr. Udaje się nam zepchnąć pożar. Jest poważne ryzyko zawalenia się katedry. Ogień się nie rozprzestrzenia jednak nadal nie udaje nam się go zmniejszyć z powodu wysokości i szerokości katedry – powiedział przedstawiciel francuskiej straży pożarnej. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach.

Przyczyna pożaru jest na razie nieznana. Według nieoficjalnych informacji BBC do pożaru mogło dojść w związku z pracami renowacyjnymi, które od jakiegoś czasu są prowadzone na terenie świątyni celem uszczelnienia. W związku z pracami postawiono ogromne rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 m wysokości. Koszty prac były szacowane na 6 mln euro. Burmistrz miasta Anne Hidalgo zaapelowała do mieszkańców o poszanowanie zasad bezpieczeństwa i trzymanie się z dala od miejsca pożaru.