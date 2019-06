Miasto widmo z lotu ptaka. Podróż po opuszczonej Prypeci

26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Dzień po katastrofie podjęto decyzję o ewakuacji zamieszkanego przez blisko 50 tys. osób miasta. Obecnie Prypeć to miasto całkowicie opuszczone.

Pierwsza pozycja w rankingu seriali

O katastrofie na terenie dawnego ZSRR stało się znów głośno za sprawą serialu HBO GO, w którym przedstawiono fabularną wersję katastrofy. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson. Emisja pierwszego epizodu tej miniserii miała miejsce 7 maja. Serial docenili m.in. użytkownicy IMDb – największej na świecie bazy z filmami, którzy już po trzech pierwszych odcinkach przyznawali jej średnio nawet 9,7 punktów w skali od 1 do 10. Daje to „Czarnobylowi” pierwszą pozycję w rankingu wszystkich seriali.