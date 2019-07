NA ŻYWO: Całkowite zaćmienie Słońca

NASA pokaże w mediach społecznościowych transmisję z zaćmienia, które na żywo widoczne będzie jedynie z Chile, Argentyny, Buenos Aires oraz innych wysp położonych na południu Oceanu Spokojnego. Zaćmienie nastąpi o godzinie 18:55 czasu polskiego. Będzie to mniej więcej półtorej godziny przed zachodem, dlatego obserwujący prawdopodobnie zobaczą wokół Księżyca złotą poświatę. Całe widowisko będzie trwało około 4 i pół minuty. Transmisja na żywo będzie dostępna pod poniższym linkiem:

W ramach pokazania transmisji ze zjawiska NASA współpracuje z The Exploratorium Museum w San Francisco. Obraz na żywo będzie transmitowany z teleskopów w Vicuna w Chile. Europejskie Obserwatorium Południowe wyemituje z kolei transmisję z wydarzenia filmowaną w swoim obiekcie na pustyni Atacama w Chile.

Zaćmienie Słońca powstaje, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem a Ziemią i tym samym przysłoni światło słoneczne. Zwykle cień Księżyca mija Ziemię, ponieważ orbita Księżyca nachylona jest pod kątem ponad 5 stopni w stosunku do orbity Ziemi. Uważa się to za zjawisko naturalne, choć od starożytności przypisywano je do nadprzyrodzonych lub kojarzonych ze złymi znakami.

Czytaj także:

Pierwszy etap lotów na Marsa już w 2021 roku. SpaceX zapowiada start Starship