Święcona woda na pośladkach gwiazdy Instagrama. „Deportować ich”

Modelka Sabina Dolezalova jest aktywna w mediach społecznościowych. W sieci zamieszcza posty, na których prezentuje swoje stylizacje, a także dokumentuje podróże. Niedawno opublikowała film, który wywołał oburzenie wśród internautów. Widać na nim moment, w którym jej chłopak Zdenek Slouka ochlapuje pośladki swojej partnerki wodą święconą. Film został nakręcony w świątyni Beji Temple.

„To obrzydliwe”

Użytkownicy mediów społecznościowych byli oburzeni. „To obrzydliwe”, „Niedopuszczalne”, „Powinniście zostać wpisani na czarną listę”, „Czuję się urażony waszą głupotą. To naprawdę obraża Indonezję” – pisali w komentarzach internauci. „To typowe dla turystów, którzy nie szanują odwiedzanego miejsca”, „Deportować ich” – dodawali kolejni.

Gdy w komentarzach zawrzało, Sabrina i Zdenek postanowili odnieść się do zaistniałej sytuacji. „Bardzo nam przykro z powodu wczorajszego filmu. Hańbiliśmy świątynię i wodę święconą” – stwierdził Slouka. „Nie wiedzieliśmy, że to była święcona woda i jest nam przykro z powodu tego, co się wydarzyło” – dodał. Jego partnerka potwierdziła, że nie miała świadomości, że znajduje się w miejscu, które dla wielu ma wyjątkowe znaczenie.