Tajemnicza choroba atakuje psy. Zdechło już około 25 czworonogów

Pierwsze przypadki śmierci psów odnotowano w Oslo. Następne pojawiły się w co najmniej 13 innych miastach Norwegii. Tajemnicza choroba objawia się u czworonogów długotrwałymi wymiotami i biegunką.

Instytut Weterynarii podał, że nie jest jasne, czy było to bezpośrednią przyczyną zgonów psów, jednak sekcja zwłok wykazała u czworonogów dwa podejrzane typy bakterii.

Norweski krajowy nadawca NRK podał, że do tej pory zdechło w wyniku tajemniczej choroby około 25 psów. Szwedzka gazeta „GT” poinformowała z kolei, że do szpitala weterynaryjnego trafił tam pies z podobnymi objawami po tym, jak pojawił się na wystawie w norweskim mieście Trondheim.

Norweski Instytut Weterynarii podał, że sekcja zwłok psów wykazała krwawienie z jelita. Wykluczono typowe przyczyny choroby psów takie jak salmonella i trutka na szczury. – Nie wiemy jeszcze, czy choroba jest zaraźliwa, czy to tylko seria przypadków – podał rzecznik ds. bezpieczeństwa żywności Ole-Herman Tronerud. Urząd zaapelował jednak do właścicieli psów, aby trzymali oni czworonogi na smyczy, by uniknąć kontaktu z innymi psami.