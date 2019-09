Nauczycielka uprawiała seks z 15-letnim uczniem. Grozi jej 40 lat więzienia

Sprawa dotyczy 23-letniej Talii Jo Warner, która uczyła przedmiotów związanych ze zdrowiem w szkole średniej Somerset. Od października do grudnia ubiegłego roku nauczycielka utrzymywała bliski kontakt z 15-letnim uczniem. Ten w rozmowie ze śledczymi zeznał później, że 23-latka wysyłała mu nagrania i zdjęcia o charakterze erotycznym, w tym te przedstawiające ją podczas stosunku seksualnego. Chłopiec miał również odwdzięczać się swoimi nagimi fotografiami, a oprócz tego para regularnie wymieniała wiadomości „z podtekstem”. Sprawę zgłosili lokalnym władzom oświatowym inni uczniowie oraz nauczyciele. Ruszyło dochodzenie, a Warner straciła pracę. W międzyczasie okazało się, że nauczycielka nie poprzestała jedynie na wysyłaniu erotycznych materiałów.

23-latka dwukrotnie uprawiała seks z uczniem. Raz do stosunku doszło w jej samochodzie zaparkowanym niedaleko domu nastolatka. Drugie zdarzenie miało miejsce w jej domu, do którego zawiozła 15-latka po jednej ze szkolnych imprez sportowych. Chociaż uczeń początkowo nie przyznawał się do erotycznej relacji z Warner, to po pewnym czasie potwierdził, że utrzymywał bliższy kontakt z 23-latką. Tej postawiono już zarzuty m.in. seksualnego wykorzystania dziecka, powodowania, że dziecko powyżej 13 roku życia ogląda aktywność seksualną, obnażania się oraz narażenia nieletniego na szkodliwe materiały.

Jak podaje New York Post, byłej już nauczycielce grozi nawet 40 lat więzienia. Kobieta po wpłaceniu kaucji w wysokości 10 tys. dolarów została zwolniona do domu.

