Nowa KE. Polski komisarz będzie miał ograniczone kompetencje

Kompetencje komisarza ds. rolnictwa oraz komisarza ds. gospodarki morskiej będą ograniczone. Taką decyzję podjęła Ursula von der Leyen. Nowa szefowa Komisji Europejskiej chce, aby kwestie pomocy państwa w sektorze rolnictwa oraz gospodarki morskiej zostały przeniesione do Dyrekcji Generalnej ds. konkurencji, którą ma kierować Dunka Margrethe Vestager. Do tej pory za decyzję o tym, gdzie kierować środki finansowe i pomoc państwa m.in. w sytuacjach kryzysowych, był odpowiedzialny komisarz ds. rolnictwa.

Decyzja von der Leyen nie została w żaden sposób formalnie wyjaśniona. Doniesienia portalu Euractiv potwierdził jednak rzecznik Komisji Europejskiej. Wskazał on, że celem zmian wprowadzonych przez nową szefową KE jest usprawnienie egzekwowania prawa konkurencji we wszystkich obszarach.

Do tej pory każdy z kandydatów na komisarza otrzymał od nowej szefowej list, w którym opisano zadania, jakie będą mieć na swoich przyszłych stanowiskach. Jedną z pierwszych misji komisarza ds. rolnictwa (to stanowisko ma objąć Polak - Janusz Wojciechowski) ma być zapewnienie, by sektor rolny nadal wywiązywał się ze swoich zobowiązań dotyczących zapewniania pracy i żywności.

Kandydatów przedstawionych przez Ursulę von der Leyen musi jeszcze zaakceptować Parlament Europejski.