Zapowiadali, że nie chcą mieć więcej dzieci. Małżeństwo oczekuje 22. potomka

Sue i Noel poznali się, gdy kobieta miała zaledwie 7 lat. Ich pierwsze dziecko – Chris – na świat przyszło 29 lat temu, kiedy Sue miała jedynie 14 lat. Para zdecydowała się zatrzymać dziecko, ponieważ obydwoje zostali oddani do adopcji po urodzeniu. Po narodzinach dziecka wzięli ślub. Gdy Sue miała 17 lat na świat przyszła ich kolejna córka – Sophie. W 2014 roku Radford straciła dziecko. W lipcu 2016 roku na świat przyszło dziecko numer 19 – Phoebe. Suzanne Radford i Noel Radford mają już też wnuki – ich córka Sophie ma już trójkę dzieci.

W listopadzie ubiegłego roku „The Sun” poinformował o tym, że Sue urodziła 21. dziecko. W rozmowie z dziennikarzami kobieta przyznała, że po tym, jak malutka Bonnie została przywieziona ze szpitala do domu, pozostałe dzieci wręcz walczyły o to, by jako pierwsze ją przytulić. Wszystko wskazuje jednak na to, że córka będzie ich ostatnim dzieckiem. – Zdecydowaliśmy o tym, że nie chcemy więcej dzieci. Bonnie skompletowała naszą rodzinę – powiedziała 43-latka. – Niektórzy rodzice mówią „stop” po dwójce lub trójce dzieci. My powiedzieliśmy to po 21 – powiedział jej 47-letni mąż, Noel.

Kolejne dziecko w drodze

Jak się jednak okazuje, rodzina Radfordów znowu się powiększy. W mediach społecznościowych Sue, którą „The Sun” określa mianem „mamy największej brytyjskiej rodziny”, ogłosiła, że jest w ciąży. 44-letnia kobieta i jej o cztery lata starszy mąż Noel nagrali również film, który opublikowali na YouTubie. W nagraniu przekazali obserwatorom szczęśliwą nowinę i pokazali zdjęcie USG. – Już wkrótce dowiemy się, jaka jest płeć dziecka – powiedziała Sue. Termin porodu planowany jest w okolicach kwietnia.