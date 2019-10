Oznaczenia płci znikną z podpasek Always. To efekt starań transseksualistów

O zmianach wprowadzanych przez P&G poinformowało CNN. Na opakowaniach podpasek Always nie znajdzie się już tzw. symbol Wenus, czyli okręg połączony z krzyżem skierowanym do dołu, co oznacza płeć żeńską. O takie rozwiązanie już od dłuższego czasu apelowali aktywiści transseksualni, którzy argumentowali, że nie wszyscy ludzie przechodzący miesiączkę są kobietami oraz nie wszystkie kobiety miesiączkują. Ich zdaniem mówienie o tym, że jest to produkt dla kobiet w przypadku osób, które po operacji zmiany płci stały się mężczyznami, jest krzywdzące.

Firma przekazała w oświadczeniu, że „od 35 lat Always zawsze bronił dziewcząt i kobiet i wciąż będziemy to robić” . „Dążymy również do różnorodności oraz integracji i wciąż staramy się, aby zrozumieć potrzeby wszystkich naszych klientów " – dodano. Nie wiadomo jednak, kiedy nastąpi zmiana projektu opakowań. „Rutynowo oceniamy nasze produkty, opakowania i projekty biorąc pod uwagę opinie konsumentów, aby upewnić się, że zaspokajamy potrzeby każdego, kto z nich korzysta” – czytamy w komunikacie.