Ten pies chodzi na tylnych łapach. Ktoś obciął mu dwie przednie

Karen Harvey i jej wnuk Tyler Roach mieszkają w szkockim Ayr. Kilka miesięcy temu za pośrednictwem organizacji charytatywnej Shar Pei Rescue Scotland adoptowali psa, którego przywieziono z Rumunii. Tally była przywiązana łańcuchem do pnia drzewa stojącego przy drodze w okolicach Bukaresztu i nie mogła samodzielnie wstać. Okazało się, że ktoś wcześniej obciął jej przednie łapy. Mimo doznanego okrucieństwa suczka była ufna i merdała ogonem na widok wolontariuszy. Portal Birmingham Live przekazał, że czworonóg został później przewieziony do Szkocji, gdzie adoptowała go wspomniana Harvey.

Różnica długości przednich i tylnych łap jest wyzwaniem dla kręgosłupa Tally. W sieci ruszyła już zbiórka środków na protezy, których szacowany koszt ma wynieść około 10 tysięcy funtów. Wcześniej właścicielka planuje zakup specjalnego „balkonika” wyposażonego w kółka, który ułatwi psu poruszanie się. Priorytetem jest jednak protetyka, która znacznie ułatwi zwierzęciu codzienne funkcjonowanie. Jest to o tyle istotne tym bardziej, że Tally jest aktywnym psem i próbuje nawet wskakiwać na kanapę, ale przez kalectwo jej mobilność jest znacznie ograniczona.

