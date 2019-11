Samolot z 360 pasażerami musiał lądować awaryjnie. Zapalił się jeden z silników

Boeing 777 należący do filipińskich linii lotniczych Philippine Airlines leciał z lotniska międzynarodowego w Los Angeles do Manili. Zaledwie kilkanaście minut po starcie okazało się, że z jednego z silnika wydobywa się dym. Przerażeni pasażerowie zobaczyli wydobywające się z niego płomienie. Część podróżnych wyciągnęła telefony komórkowe, aby nagrać to, co działo się na pokładzie samolotu. - Widziałem takie błyski przez okno, słyszałem miarowe stukanie, bałem się, że za chwilę spadniemy, po chwili samolot zaczął gwałtownie przechylać się w lewo - mówił w rozmowie z dziennikarzami jeden z pasażerów.

Piloci maszyny po uzgodnieniu z kontrolerem ruchu lotniczego musieli wrócić do portu lotniczego w Los Angeles i awaryjnie lądować. Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani z maszyny. Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy ugasili pożar. Szczęśliwie żaden z podróżnych nie odniósł obrażeń. Pasażerowie musieli się jednak uzbroić w cierpliwość, ponieważ ich lot znacznie się opóźnił.

Przyczyny usterki bada Federalna Administracja Lotnictwa.

