Gołębie w kowbojskich kapeluszach. Tajemnica Las Vegas zostanie rozwiązana?

Mieszkańcy Las Vegas w mijającym tygodniu dostrzegli na ulicach miasta coś niespotykanego. Po ulicach chodziły dwa gołębie w… kowbojskich kapeluszach. Jak informuje CNN, początkowo nikt nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób kapelusze utrzymywały się na ptasich głowach. To niecodzienne zdarzenie martwi jednak grupę ratującą ptaki. Mariah Hillman, współzałożycielka Lofty Hopesktóre, zdradziła w rozmowie z CNN swoje przypuszczenia. Stwierdziła, że „wygląda na to, że małe akcesoria były przyklejone do zwierząt”, co odbiera jako niepokojące.

Ptaki stały się istną sensacją mediów społecznościowych. „W końcu jednego znalazłam” – napisała Kassandra Flores na Twitterze. Opublikowała także krótkie nagranie, na którym widać gołębia w kapeluszu. Ptakom zostały nadane imiona – Cluck Norris to gołąb w czerwonym kapeluszu, a ptak z różowym nakryciem głowy został nazwany – Coolamity Jane.

