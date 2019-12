Państwo Islamskie twierdzi, że wykonało 11 egzekucji chrześcijan. To brutalna zemsta

Członkowie grupy ISWAP (Islamic State in West Africa Province) opublikowali nagranie przedstawiające egzekucję 11 chrześcijan w Nigerii. Jak podaje Reuters, miała to być zemsta za śmierć lidera IS Abu Bakra al-Baghdadiego i jego rzecznika.