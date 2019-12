Nauczycielka uprawiała seks z 15-letnim uczniem. Zeznała, że go kocha

Nauczycielka została aresztowana po telefonie anonimowego informatora na policję. 27-latce postawiono zarzuty związane z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. 15-letni chłopak potwierdził, że łączyły go z nauczycielką kontakty seksualne. Miał także poinformować, że niektóre z ich spotkań były filmowane przez 27-latkę.

– Nie dość, że przyznała się do tego, że była w związku z 15-latkiem, to posunęła się do tego, żeby poinformować naszych śledczych, że jest zakochana w chłopcu – przekazał rzecznik policji Doral Rey Valdes. Śledczy znaleźli nagrania wideo, o których wspominał 15-latek.

Nastolatek powiedział w rozmowie z policją, że ich „związek” rozpoczął się w sierpniu tego roku. Spotkania seksualne odbywali w czasie przerw w szkole i po lekcjach.

Rodriguez, absolwentka Florida International University, była nauczycielką angielskiego. Na jej profilu na stronie internetowej szkoły, który już został usunięty, przeczytać można było, że jest „bardzo podekscytowana” , że będzie pracować w tej placówce.

