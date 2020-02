Koronawirus. Pierwszy potwierdzony przypadek w Grecji

W ostatnich dniach epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na wiele krajów, które wcześniej nie miały tego problemu. Pierwsze oficjalne przypadki odnotowano m.in. w Chorwacji, Austrii czy Szwajcarii. Teraz do grona krajów zmagających się z SARS-CoV-2 dołączyła Grecja. Pierwszą pacjentką w tym kraju z koronawirusem jest 38-letnia kobieta, która wróciła właśnie z północnych Włoch.

Koronawirus w Polsce

– Nie ma na razie żadnego przypadku koronawirusa w Polsce. On się jednak wcześniej czy później u nas pojawi – powtórzył po raz kolejny minister zdrowia. Łukasz Szumowski zaapelował do wszystkich przybywających z Włoch oraz Chin, którzy mają objawy zakażenia, aby informowali sanepid i udali się do oddziału zakaźnego. – Decyzją Rady Ministrów i premiera wysyłam list do komisarz Stelli Kyriakides z prośbą o pilne spotkanie ministrów zdrowia UE, aby omówić sytuację epidemiologiczną w Europie – powiedział szef resortu zdrowia zwracając się jednocześnie z prośbą, aby nie wykorzystywać politycznie sytuacji koronawirusa.

