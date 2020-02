NA ŻYWO: Koronawirus – najnowsze informacje z soboty 29 lutego

Epidemia koronawirusa rozwija się ostatnio nie tylko w Chinach, ale również we Włoszech czy w Iranie, gdzie dramatycznie wzrasta liczba osób zarażonych. Śledzimy na bieżąco rozwój sytuacji w Polsce i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa. Rozprzestrzenianie się epidemii można obserwować na mapie. W Polsce nie potwierdzono dotychczas żadnego przypadku zachorowania na nowy koronawirus.

07:10 Koronawirus w Nigerii.

Potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Nigerii. Pacjent jest obywatelskim włoskim, który na stałe pracuje w Nigerii i 25 lutego przyleciał do Lagos z Mediolanu. Lokalne władze twierdzą, że jego stan jest stabilny, a pacjent jest obecnie hospitalizowany w Lagos - podaje BBC. Przypadki zdiagnozowania koronawirusa potwierdziły także Algieria i Egipt. 06:33 Problem włoskiej służby zdrowia.

Prof. Massimo Galli, kierownik oddziału chorób zakaźnych w szpitalu Sacco w Mediolanie przekazał w piątek, że już teraz niektóre włoskie szpitale przyjęły więcej pacjentów, niż są w stanie pomieścić ich sale. W kraju tym odnotowano już 820 przypadków zarażeń koronawirusem, w tym 531 na terenie Lombardii. To tam liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w piątek do 17. Na terenie Włoch zmarło już łącznie 21 osób. - Jeśli koronawirus będzie nadal się rozprzestrzeniał, nastąpi kryzys w szpitalach i to nie tylko dla osób zakażonych, ale dla wszystkich pacjentów - ocenił sekretarz zdrowia regionu Lombardia, Giulio Gallera. 06:08 Ponad 85 tys. zarażonych koronawirusem.

Narodowa Komisja Zdrowia w Chinach przekazała, że w piątek potwierdzono 427 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, w tym 423 w prowincji Hubei. Łączna liczba zarażonych w Chinach kontynentalnych wynosi obecnie 79 251. Jednocześnie podano, że ze szpitali wypisano ponad 39 tys. pacjentów, którzy wygrali walkę z koronawirusem.



Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła w piątek o 47 co oznacza, że w Państwie Środka zmarło już 2835 osób. Poza granicami Chin odnotowano z kolei 87 przypadków śmiertelnych, w tym najwięcej w Iranie (34), Włoszech (21), Korei Południowej (16) oraz Japonii (10).

