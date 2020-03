Lecicie do Izraela? Pora odwołać wyjazd. MSZ ostrzega przed przymusową kwarantanną

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całe terytorium Izraela, w związku z wprowadzaniem na miejscu kolejnych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Należą do nich m.in.: obowiązek poddania się kwarantannie domowej, zamknięcie lądowych przejść granicznych, a także ograniczanie przez linie lotnicze siatki połączeń realizowanych do/z izraelskich portów lotniczych” – czytamy na stronie resortu.

Jak przypomina ministerstwo, Izrael wprowadził obowiązek poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie dla wszystkich podróżnych przybywających z zagranicy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, bez względu na obywatelstwo i kierunek, z którego przybywają do Izraela. W przypadku cudzoziemców środek ten wejdzie w życie o godzinie 20:00 w czwartek, 12 marca 2020 roku. Pod pojęciem domowej kwarantanny rozumie się możliwość jej odbycia w prywatnym lokalu mieszkalnym (oznacza to, iż nie ma możliwości samo-izolacji np. w hotelu). W praktyce oznacza to całkowite wstrzymanie przyjazdów w celach turystycznych, biznesowych itp.

Osoby, które mają możliwość poddać się kwarantannie domowej są zobowiązane przed przyjazdem do Izraela skontaktować się mailowo z wydziałem konsularnym izraelskiej ambasady w danym państwie i dokonać zgłoszenia według załączonego wzoru i uzyskać wstępną zgodę na wjazd. Ministerstwo podkreśla, że nie jest możliwe odbycie kwarantanny w hotelu, akademiku lub jakimkolwiek innym lokalu, niebędącym prywatnym lokalem mieszkalnym.

