Gigantyczny pożar i obce wojska. Tak Jackowski widzi 2026 rok w Polsce

Znany jasnowidz z Człuchowa przewiduje, że nadchodzący rok może przynieść poważne wyzwania zarówno dla Polski, jak i świata. W wizjach Krzysztofa Jackowskiego pojawiają się konflikty międzynarodowe, katastrofy naturalne oraz obecność obcych wojsk na terytorium naszego kraju. Jasnowidz ostrzega, że świat zdaje się zmierzać w złym kierunku, a wiele osób może stanąć w obliczu trudnych sytuacji.

Krzysztof Jackowski o podziale Ukrainy

Jak się dowiadujemy, w pierwszych miesiącach 2026 roku napięcia międzynarodowe mogą wzrosnąć. – Wyraźnie widać, że Stany Zjednoczone i Izrael liczą na to, że Rosja pozwoli Ameryce i Izraelowi uderzyć na Iran – stwierdził.

Jasnowidz z Człuchowa miał także wizje dotyczące polskich żołnierzy, którzy walczą poza granicami kraju. – Skojarzyło mi się coś dziwnego: jest Sylwester, są życzenia od przywódców Polski, ale też w mediach sypią się specjalne życzenia dla polskich żołnierzy, którzy są poza granicami Polski i walczą – opowiadał Krzysztof Jackowski. – Los Polski jest bardzo niepewny. Podobnie jak dwóch, trzech innych europejskich państw na południe od Polski – dodawał.

W dalszej części przepowiedni wspomniał o przyszłości Ukrainy. – Teren Ukrainy będzie podzielony na trzy. Będzie Ukraina rosyjska, pod okupacją rosyjską. Będzie też część Ukrainy, która nie będzie w pełni pod okupacją rosyjską, ale pod wpływem rosyjskim i będzie trzecia część Ukrainy, ukraińska. Donieck. Będzie tam mnóstwo ofiar w rejonie Doniecka – wyliczał.

Szokująca wizja Jackowskiego. Obce wojska w Polsce

Krzysztof Jackowski ostrzega także przed skutkami zmian klimatycznych – susze i pożary lasów mają stać się poważnym problemem, a jeden z pożarów w Polsce będzie szczególnie trudny do opanowania. – W jakimś rogu Polski spłonie potężna połać lasu. Ten pożar będzie długo gaszony – przepowiada.

Dodatkowo przewiduje obecność obcych wojsk w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Według jego wizji, jednostki te mogą zajmować fragment polskiego terytorium, jednak nie dojdzie do bezpośrednich starć z żadnej strony.

Jasnowidz podkreśla, że taki scenariusz byłby wyjątkowy i trudny do uwierzenia. – Trochę mi się w to wierzyć nie chce. No przecież to by było wejście w teren Polski obcego wojska, gdyby to było rosyjskie wojsko to wrogiego. I Polska by nie reagowała? – dopytywał.

Chociaż wizje Krzysztofa Jackowskiego są dość ponure, to podkreślamy, że są to jedynie przepowiednie a nie realny scenariusz.

