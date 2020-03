Premier Włoch ogłosił zamknięcie firm, by walczyć z koronawirusem. Lombardia idzie o krok dalej

W sobotnim wystąpieniu, transmitowanym na żywo na Facebooku, premier Włochy Giuseppe Conte zapowiedział, że na czas do 3 kwietnia mają zostać zamknięte wszystkie przedsiębiorstwa poza tymi, których funkcjonowanie jest niezbędne do utrzymania łańcucha dostaw w kraju. – Jest to najtrudniejszy kryzys w naszej historii powojennej – zaznaczył szef rządu. Podkreślił, że we Włoszech przez najbliższe dwa tygodnie „dozwolona będzie wyłącznie działalność produkcyjna uznana za kluczową dla gospodarki kraju” .

Otwarte pozostaną supermarkety, apteki, punkty pocztowe i bankowe. W podstawowym stopniu zapewnione będą usługi publiczne, takie jak transport. – Spowalniamy silnik produkcyjny kraju, ale nie zatrzymujemy go – zaznaczył. W niedzielę rząd prawdopodobnie opublikuje dekret wprowadzający te decyzje w życie.

Tymczasem liczba ofiar śmiertelnych i zachorowań na COVID-19 wciąż rośnie. W sobotę władze przekazały, że ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło 793 osób. Od początku epidemii życie straciło już 4825 osób, zakażonych zostało 53578.

Lombardia idzie o krok dalej

Najtrudniejsza sytuacja jest w Lombardii, gdzie zanotowano 3095 zgonów i 25515 zakażeń. Władze regionu w sobotę podjęły kolejne decyzje, mające ułatwić walkę z wirusem. Prezydent Lombardii Attilio Fontana ogłosił je w formie dekretu.

Przedsiębiorcy muszą zamknąć wszystkie firmy i przerwać działalność, jeśli nie jest ona „niezbędna” do zapewniania łańcucha dostaw. Wstrzymane zostaną budowy, poza tymi kluczowymi, jak szpitale czy drogi. Zawieszona została działalność bazarów odbywających się na świeżym powietrzu. Zabroniono aktywności sportowej na zewnątrz, nawet jeśli podejmowana jest w pojedynkę.

