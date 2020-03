Włochy. W ciągu doby zmarły 793 osoby, ponad 53,5 tys. zakażonych koronawirusem

Po wczorajszym tragicznym bilansie, kiedy to w ciągu doby zmarło 627 osób, z Włoch napływają jeszcze bardziej dramatyczne wieści. Komisarz ds. sytuacji nadzwyczajnych Angelo Borrelli poinformował, że łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa to 4825. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 24 godzin zmarły 793 osoby.

Od początku epidemii zakażonych zostało 53 578 osób. Obecnie we Włoszech jest 42 681 pacjentów z koronawirusem. Od wczoraj przybyło 4821 nowych chorych. Za wyleczone uznano 6 072 osoby, o 943 więcej w porównaniu do wczoraj. Od początku trwania epidemii w tym kraju wykonane zostały 233 222 testy.

Najwięcej badań przeprowadzono w Lombardii, gdzie wymazy pobrano od 66 730 osób. Łączna liczba zachorowań w tym regionie to 25 515, z czego 3095 osób zmarło, a 5050 zostało uznanych za wyleczone. Na oddziałach intensywnej terapii znajduje się 2 857 osób,o 192 więcej niż wczoraj.

