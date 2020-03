WHO: Nie wystarczy objąć kraju kwarantanną, by pokonać koronawirusa

Nie wystarczy objąć całego kraju kwarantanną, by pokonać koronawirusa – oświadczył w niedzielę ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mike Ryan. – Należy testować wszystkie podejrzane przypadki, by uniknąć odrodzenia się wirusa – dodał.