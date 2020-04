W Central Parku powstaje szpital polowy dla zakażonych. Tysiąc ofiar koronawirusa w Nowym Jorku

Według zapewnień burmistrza Nowego Jorku Billa de Blasio, szpital stworzony ze specjalnych namiotów ma zacząć działać już we wtorek 31 marca. Powstanie na jednej z trawiastych polan Central Parku, kojarzących się do tej pory z piknikami czy kąpielami słonecznymi. Zaplanowana na 68 łóżek polowa jednostka ma znajdować się w parku East Meadow, wzdłuż Upper East Side. Za konstrukcję tej specjalnej placówki odpowiadać będą organizacja charytatywna Samaritan's Purse oraz rządowa FEMA. Choć amerykańskie media podkreślają „niewielkie” rozmiary szpitala, zwracają jednocześnie uwagę na jego symbolikę, podkreślającą wykorzystywanie każdej możliwości do poprawy sytuacji.

Już wcześniej wojsko przekształciło Javits Convention Center na Manhattanie w szpital z tysiącem łóżek. Gubernator Andrew Cuomo zapowiedział budowę tymczasowych szpitali na tysiąc osób każdy. Mają stanąć we wszystkich dzielnicach Nowego Jorku, łącznie z hrabstwami Westchester, Rockland, Nassau i Suffolk. Pomimo śmierci tysiąca pacjentów, Cuomo ostrzega przed najgorszym i zapowiada, że tragiczne statystyki będą rosły jeszcze przez co najmniej trzy tygodnie, zanim dojdą do punktu kulminacyjnego.