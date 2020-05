Najmłodsza snowboardzistka świata? Roczna dziewczynka jeździ jak profesjonalistka

Carolin i Patricka połączyła wspólna pasja do jazdy na snowboardzie. Jak się można było spodziewać, zakochani nie zrezygnowali z uprawiania tego sportu, gdy zostali rodzicami. W związku z tym troje ich dzieci – Lumi, Martti i Peppa – już od najmłodszych lat miało szansę spróbować swoich sił na stoku.

Roczna dziewczynka to profesjonalistka?

Nikt chyba jednak nie przypuszczał, że na stoku będzie bez większych problemów, poruszała się na desce roczna córka pary. Podobnie zresztą jak reszta jej rodzeństwa. W serwisie YouTube został opublikowany film, na którym widać, jak dobrze dzieci opanowały jazdę na snowboardzie. Zachowują równowagę, umieją odpowiednio przenosić ciężar ciała, balansując nim.

Rodzina, by szlifować swoje zdolności regularnie jeździ do Tyrolu w Austrii, skąd pochodzi Patrick. A to, jak widać, przynosi efekty. Zachęcamy do obejrzenia nagrania, na którym roczne dziecko ze smoczkiem w ustach pokonuje kolejne metry niczym profesjonalista!

