Dramatyczna sytuacja w USA po śmierci George'a Floyda. Protestujący podpalają sklepy, wybijają szyby i atakują policję

Sobota jest kolejnym niespokojnym dniem w USA. W wielu miastach wybuchł gniew mieszkańców, którzy w reakcji na śmierć George'a Floyda wyszli na ulice, wybijali szyby witryn sklepowych, podpalali budynki i pojazdy oraz starli się z funkcjonariuszami policji. W sieci pojawiają się dramatyczne zdjęcia, najgorsza sytuacja jest w samym Minneapolis, gdzie doszło do tragedii. W miejscu, w którym policjant po skuciu mężczyzny w kajdanki, klęczał na jego szyi, mieszkańcy modlą się i składają kwiaty. Podczas protestu w Detroit jedna osoba została postrzelona i zmarła. W Springfield w stanie Massachusetts setki osób zgromadziło się, aby zorganizować pokojowy marsz. W Nowym Jorku po starciu policji z protestantami zatrzymanych zostało 12 osób. W Dallas burmistrz Eric Johnson błagał ludzi, którzy niszczą budynki, aby tego nie robili. – Rozumiem oburzenie i głęboko odczuwam ten ból. To, co wydarzyło się w Minneapolis, jest niedopuszczalne. Ale proszę, zachowajcie spokój – mówił. W wyniku protestów w Los Angeles rannych zostało dwóch funkcjonariuszy policji. W Houston aresztowano prawie 200 osób, z których większość została oskarżona o blokowanie dróg. Czterech policjantów w wyniku tej akcji odniosło obrażenia. Policja w Portland rozproszyła protestujących gazem łzawiącym, twierdząc, że doszło do zniszczenia mienia, grabieży i podpalenia budynków i pojazdów. „Dość” – napisał na Twitterze burmistrz Ted Wheeler. W weekend na ulice Minneapolis i Saint Paul zostało wysłanych 1700 żołnierzy Gwardii Narodowej.

We wspomnianym Minneapolis wiele budynków zostało podpalonych przez rozwścieczonych ludzi, a służby zmuszone były rozproszyć gaz łzawiący, aby uspokoić demonstrujących. – Najwyższy czas, aby brutalność policji się zakończyła. Nie zgadzam się z włamaniami, ale rozumiem oburzenie po powtarzanych wciąż tego typu sytuacjach. Ponieważ jestem białą kobietą musiałam się tu pojawić dla wszystkich moich braci i sióstr – mówiła jedna z protestujących w rozmowie z CNN.

W Atlancie protestujący podpalili radiowóz policyjny i rozbili szyby w budynku CNN. – To, co dzieje się na ulicach Atlanty, to nie jest protest. To nie jest zachowanie w duchu nauki Martina Luthera Kinga Jr. To jest chaos – podkreśliła burmistrz Keisha Lance Bottoms. Tłum zebrał się także w piątek przed Białym Domem, gdzie ludzie spędzili całą noc. Niektórzy próbowali przedrzeć się przez linię tarcz policyjnych, aby wejść na ten teren.

Zarzuty dla Dereka Chauvina

Policjant Derek Chauvin, który klęczał na szyi George'a Floyda, co zostało zarejestrowane na nagraniu, został oskarżony o zabójstwo trzeciego stopnia i zatrzymany. Grozi mu do 25 lat więzienia. Wyznaczono także kaucję w wysokości 500 tys. dolarów.

Chauvin pracował w policji przez 19 lat i w trakcie jego służby złożono na niego 17 skarg. Na nagraniu z zatrzymania Floyda widać, że mężczyzna krzyczy, że nie może oddychać. Policjant nie przestaje jednak przyciskać go kolanem do betonu, aż 46-latek traci przytomność. Mężczyznę zatrzymano, ponieważ rzekomo użył podrobionego rachunku w sklepie spożywczym. Zgodnie z dokumentami sądowymi, Chauvin klęczał na szyi Floyda przez 8 minut i 46 sekund. Żona policjanta złożyła pozew o rozwód. Rodzina Floyda domaga się oskarżenia innych policjantów, którzy brali udział w zatrzymaniu oraz zmiany zarzutów Chauvina na zabójstwo pierwszego stopnia.

