Koniec z golizną na plaży. Teraz zamiast policji, „patrolować” będą drony

Dyrektor ds. komunikacji miejskiej Cheryl Weiler w rozmowie z CNN przekazała, że policja zdecydowała się na taki krok po 10 lipca z powodu wielu skarg składanych przez mieszkańców. – To się dzieje od dziesięcioleci. Kiedy policja wzywana jest do parku Twin Lake, to właśnie z powodu skarg (na nudystów – red.) – podała.

Sierżant policji Randy Mahlen podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że używanie dronów nie różni się od używania kamer monitorujących w miejscach publicznych na obszarach o wysokiej przestępczości.