Biały nastolatek kazał czarnemu całować swoje buty za 120 funtów. Jest wyrok w głośnej sprawie

Oburzająca scena, którą na nagraniu obejrzało ponad milion internautów, zarejestrowana została na terenie klubu krykieta w Holmfirth w hrabstwie West Yorkshire. Na filmie uwieczniono, jak para białych 17-latków znęca się nad autystycznym ciemnoskórym chłopakiem. Napastnik każe całować swój but, podkreślając jego cenę – 120 funtów. Uderza też, lub próbuje uderzyć w twarz swoją ofiarę. – Nikt się za tobą nie wstawi – rzuca. Na innym nagraniu mówi do innego czarnego nastolatka, że „wybije z niego 50 odcieni czerni” („I will slap the 50 shades of black out of you”).

Imiona chłopaka z Holmfirth i dziewczyny z Huddersfield nie zostały podane do publicznej wiadomości. 17-latek przyznał się do napaści, a jego towarzyszka do nękania. Żadne z nich nie potwierdziło zarzutu dotyczącego rasowego podtekstu całego zdarzenia. Oboje skazani zostali na zapłatę 50 dolarów na rzecz ofiar. Chłopak będzie musiał też przez 7 miesięcy uczęszczać na spotkania dla młodocianych osób mających zatarg z prawem w Kirklees Youth Offender Panel. Dziewczynę ten sam obowiązek obejmie na okres 4 miesięcy. Musieli też na piśmie obiecać poprawę i sposób, w jaki zamierzają ją osiągnąć.

