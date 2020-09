Grupa mężczyzn miała zgwałcić dwie dziewczynki. „Ekstremalnie brutalny atak”

Jak informuje BBC, powołując się na wydany przez policję komunikat w sprawie, czterech mężczyzn w wieku od 19 do 23 lat zostało aresztowanych w południowej części Włoch. Są podejrzani o zgwałcenie dwóch dziewczynek z Wielkiej Brytanii. Dotychczas śledczy nie przekazali, ile lat miały pokrzywdzone. Spekuluje się, że dziewczynki tej nocy mogły spożywać alkohol, co mieli wykorzystać napastnicy.

„Ekstremalnie brutalny i okrutny atak”

Dziewczynki o tym, że zostały wykorzystane seksualnie poinformowały funkcjonariuszy we wtorek 8 września około godz. 3.30. Przekazały, że zostały zaatakowane przez grupę mężczyzn tuż po północy. Do gwałtu miało dojść w Marconia di Pisticci podczas imprezy w willi. Dziewczynki trafiły do szpitala. Funkcjonariusz, który zajmuje się opisywaną sprawą, przekazał, że atak seksualny, którego doświadczyły pokrzywdzone był „ekstremalnie brutalny i okrutny”.

Czterej aresztowani mężczyźni to nie jedyne osoby podejrzane. Z wstępnych ustaleń wynika, że rolę w sprawie mogło odegrać także czterech innych mężczyzn. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.