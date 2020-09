Błąkał się po ulicach, został postrzelony i stracił pół pyska. Mimo swojego wyglądu, w końcu znalazł kochający dom

Piesek o imieniu Juri ma około 5 lat. Pochodzi z Rosji – błąkając się po ulicach, został postrzelony w pysk, który z tego powodu jest bardzo zdeformowany. Na szczęście znalazła go pewna starsza pani, która postanowiła zapewnić mu opiekę. Niestety później kobieta ciężko zachorowała i zmarła, więc psiak ponownie wylądował na ulicy.

Znaleźli go aktywiści, którzy zabrali go do schroniska i wrzucili jego zdjęcia do internetu. Tam psiaka wypatrzyła kobieta o imieniu Ella, mieszkająca w Niemczech. Jak wyjaśnia, była to „miłość od pierwszego wejrzenia” . Psiak dotarł do nowego kraju i nowego domu. Teraz wychowuje się w szczęśliwym miejscu z dwoma innymi czworonogami – Lilli i Lotte.

Czytaj także:

Tego maleńkiego kotka znaleziono na poboczu ruchliwej drogi. Jest absolutnie wyjątkowy!