Wykonano karę śmierci na Brandonie Bernardzie. Znamy ostatnie słowa mężczyzny

Brandon Bernard w 1999 roku został skazany za morderstwo. Był wtedy nastolatkiem i jednocześnie najmłodszym przestępcą, któremu wymierzono karę śmierci. Tuż przed egzekucją, 40-letni Bernard przeprosił rodzinę pary, którą zabił, mówiąc, że jest mu z tego powodu bardzo przykro. – Przepraszam. To jedyne słowa, których mogę użyć, bo całkowicie oddają to, co czuję teraz i jak czułem się tamtego dnia – powiedział. Mężczyznę uznano za zmarłego o godz. 21:27 czasu lokalnego w czwartek w zakładzie karnym w mieście Terre Haute w stanie Indiana. Egzekucja wcześniej została opóźniona o dwie godziny po tym, jak prawnicy Bernarda na próżno prosili po raz kolejny Sąd Najwyższy o jej wstrzymanie.

Sprawą Bernarda zainteresowała się także sama Kim Kardashian. Celebrytka wielokrotnie pisała o mężczyźnie w mediach społecznościowych, apelując o jego ułaskawienie.

Za co skazany został Brandon Bernard?

Brandon Bernard został skazany na śmierć w czerwcu 1999 roku za udział w zabójstwie Todda i Stacie Bagley. Był jednym z pięciu nastolatków, którzy zaangażowani byli o okradzenie pary, wepchanie ich do bagażnika samochodu w Teksasie, zastrzelenie, a następnie podpalenie pojazdu. Tego ostatniego czynu dokonać miał właśnie Bernard. Jego prawnicy jednak bronili go, podkreślając, że para prawdopodobnie nie żyła już w momencie, gdy wzniecił ogień, ponieważ wcześniej postrzelił ich śmiertelnie 19-letni Chrstopher Vialva. Ponadto obrońcy twierdzili, że ich klient obawiał się starszego kolegi i tego, co może mu zrobić, gdy nie wykona jego rozkazu. Zwracali także uwagę na to, że przez cały czas pobytu w więzieniu Bernard utrzymywał dobre stosunki z współosadzonymi i strażnikami oraz brał udział w programach pomocowych.

Egzekucje w trakcie prezydentury Trumpa

Przed końcem prezydentury Donalda Trumpa planowane są jeszcze cztery egzekucje. Jeżeli wszystkie dojdą do skutku, 45. prezydent USA zapisze się w historii jako ten, podczas którego urzędowania stracono najwięcej osób od ponad wieku.

