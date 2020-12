7-latek uratował młodszą siostrę. „Nie chciałem, żeby umarła”

Eli Davidson mieszka razem ze swoimi rodzicami, 2-letnim bratem oraz 22-miesięczną siostrą w New Tazewell leżącym na terenie stanu Tennessee – podaje CNN. To właśnie tam 8 grudnia doszło do poważnego pożaru. Do zdarzenia doszło w nocy, a jako pierwsza obudziła się Nicole Davidson, która poczuła woń dymu. Kilka minut później dom stanął w płomieniach, a kobieta razem z mężem starała się uratować dzieci.

„Bałem się, ale nie chciałem, żeby umarła”

Najpierw para dotarła do pokoju 2-letniego Elijaha, a razem z nim wyprowadziła również 7-letniego Eliego. Niestety, sypialnia Erin stała już w płomieniach. – Dym i ogień były tak gęste, że nie mogłem do niej dotrzeć – powiedział w rozmowie z CNN ojciec trójki dzieci, Chris Davidson. – Wyszliśmy na zewnątrz, żeby dostać się do niej przez okno, ale nie było na czym stanąć, żeby tam sięgnąć – wspomina.

Wtedy z pomocą nadszedł Eli. Ojciec podniósł chłopca do góry, a ten wszedł przez okno, podbiegł do kołyski i oddał siostrę Chrisowi. Zanim na miejsce zdarzenia przybyli strażacy, płomienie objęły już wszystkie kondygnacje domu. Dzień później pozostały po nim jedynie zgliszcza.

Davidsonowie, którzy tworzą rodzinę zastępczą, nie kryli dumy z postawy Eliego. Sam zainteresowany przyznał, że początkowo uratowanie Erin wydawało mu się niemożliwe. – Bałem się, ale nie chciałem, żeby moja siostra umarła – przyznał. W sieci ruszyła już zbiórka pieniędzy dla rodziny, która w pożarze straciła nie tylko dom i znajdujący się w nim dobytek. Podczas zdarzenia uszkodzeniu uległy również trzy samochody należące do Davidsonów, którzy na przestrzeni lat byli rodzicami zastępczymi dla 34 dzieci.

