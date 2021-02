Potwierdzono pierwsze przypadki ptasiej grypy H5N8 u ludzi

Ptasia grypa jest chorobą wirusową. W 2018 roku w Chinach doszło do pierwszego na świecie przypadku zakażenia człowieka wirusem ptasiej grypy typu H7N4. Z kolei 20 lutego w Rosji potwierdzono przeniesienie wirusa z ptaków na człowieka. Obecność szczepu H5N8 stwierdzono u siedmiu pracowników fermy drobiu na południu Rosji. Anna Popowa z Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Opieki Społecznej przekazała, że wszystkie zakażone osoby czują się dobrze, a choroba przebiegała u nich w wyjątkowo łagodny sposób.

Rosja powiadamia WHO o ptasiej grypie u ludzi

Choć Popova zapewnia, że nie ma powodów do niepokoju, bo póki co wirus nie ma zdolności przenoszenia się z człowieka na człowieka, o sprawie została powiadomiona Światowa Organizacja Zdrowia. - Wykrycie tych zmian, kiedy wirus nie nabył jeszcze zdolności przenoszenia się z człowieka na człowieka, daje nam wszystkim czas na przygotowanie się do ewentualnych zmian i odpowiednie reagowanie. Pozwala opracować testy i przygotować platformę dla szczepionek na wypadek, gdyby wirus stał się bardziej patogenny i bardziej niebezpieczny dla ludzi oraz nabył umiejętności przenoszenia się z człowieka na człowieka - tłumaczyła.

Państwowe Centrum Wirusologii i Biotechnologii Vektor odpowiedzialne za odkrycie nowej mutacji wirusa ptasiej grypy znajduje się w pobliżu Nowosybirska. To właśnie ta instytucja pomagała przy opracowaniu rosyjskiej szczepionki przeciw COVID-19 - Sputnik V.

