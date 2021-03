Meghan Markle pod pręgierzem oskarżeń. Pałac Buckingham reaguje na skandal

W niedzielę wyemitowany zostanie wywiad Oprah Winfrey z księciem Harrym i Meghan Markle. Na kilka dni przed premierą rozmowy, w której jednym z motywów przewodnich ma być rozstanie pary z rodziną królewską, Wyspami wstrząsnął skandal. Poczytny „Times” opublikował świadectwa byłych pracowników Pałacu Kensington z października 2018 roku, którzy uskarżali się na złe traktowanie ze strony Meghan Markle w czasie, gdy zamieszkiwała w rezydencji po ślubie z księciem Harrym.

Była księżna Sussex miała zastraszać i zmuszać podwładnych, którzy nie przypadli jej do gustu, do rezygnacji ze stanowisk. Jeden z pracowników miał stwierdzić, że „był przez Meghan Markle upokarzany”, inny zarzucił jej „manipulowanie ludźmi i emocjonalne okrucieństwo”. Żona księcia Harry'ego odniosła się do sprawy w oświadczeniu, zaprzeczając tym oskarżeniom.

Pałac Buckingham reaguje na oskarżenia wobec Meghan

Niezależnie od zapewnień Meghan o jej niewinności, rodzina królewska zapowiada, że przyjrzy się sprawie. W komunikacie wystosowanym przez biuro prasowe Pałacu Buckingham można przeczytać, że dział zasobów kadrowych zbada oskarżenia, które pojawiły się w tekście „The Times” . W tym celu mają zostać przeprowadzone rozmowy z obecnymi i byłymi pracownikami Pałacu Kensington. W oświadczeniu podkreślono, że zarzuty wobec Meghan wywołały „głębokie zaniepokojenie” , a rodzina królewska nie toleruje mobbingu.

Meghan i Harry u Oprah

Publikacja „The Times” ujrzała światło dzienne na kilka dni przed zapowiadanym głośnym wywiadem z Harrym i Meghan. Dziennikarze tłumaczą, że pracownicy, którzy zarzucają Meghan mobbing, chcieli by świat usłyszał także ich wersję wydarzeń z czasów, gdy Amerykanka weszła do rodziny królewskiej. Tymczasem w zapowiedziach rozmowy pojawiają się cytaty z Meghan, która planuje „przerwać milczenie” w sprawie życia w rodzinie królewskiej.