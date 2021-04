Katastrofa na Tajwanie. Pociąg wykoleił się w tunelu. Nie żyje co najmniej 48 osób

twitter

Wstępne przyczyny katastrofy

Pociąg jechał ze stolicy Tajpej do miasta Taitung. BBC podaje, że na pokładzie znajdowało się wielu turystów, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych tras do zwiedzania. Jak czytamy, do tragedii doszło także w dniu święta, w którym mieszkańcy Tajwanu zwyczajowo odwiedzają groby swoich bliskich. CNA informuje, że przyczyną katastrofy było stoczenie się na pociąg źle zaparkowanej maszyny do robót ziemnych. Maszyna miała uderzyć w skład, co skutkowało wykolejeniem się pociągu – czytamy. Z najnowszych informacji wynika, że w ciężarówce, o której mowa, prawdopodobnie nie zaciągnięto (lub zrobiono to niedokładnie) hamulca ręcznego.

„Wyłamaliśmy okno, żeby wspiąć się na dach pociągu i wysiąść” – mówi cytowany przez BBC pasażer, który wyszedł z katastrofy bez szwanku. Piątkowa katastrofa będzie prawdopodobnie najgorszą katastrofę kolejową na wyspie od dziesięcioleci – podsumowuje BBC.

Ostatnie poważne wykolejenie pociągów na Tajwanie miało miejsce w 2018 roku, w wyniku którego zginęło 18 osób. Najgorsza katastrofa na wyspie w najnowszej historii miała z kolei miejsce w 1991 roku, kiedy 30 pasażerów zginęło, a 112 zostało rannych po zderzeniu dwóch pociągów.

